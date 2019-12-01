El presidente en Movimiento, Julio César Conejo Alejos recorre Villa Morelos para escuchar a la ciudadanía y fortalecer el apoyo a la niñez

Villa Morelos, Michoacán, a 13 de enero del 2026.– Con una política de cercanía y atención directa, el presidente en Movimiento de Morelos, Julio César Conejo Alejos continúa recorriendo comunidades, tenencias y colonias de Villa Morelos, con el objetivo de escuchar de primera mano el sentir de las y los ciudadanos, atender sus necesidades y llevar acciones concretas a cada rincón del municipio.

Durante estos recorridos, además de convivir con las familias, el alcalde ha entregado presentes a niñas y niños, reiterando que donde hay un niño, hay una razón para que sea feliz, y que la niñez representa el presente y el futuro de Morelos.

En cada visita, se revisan de manera puntual las solicitudes relacionadas con servicios públicos, infraestructura y atención comunitaria, a fin de canalizarlas a las distintas áreas de la administración municipal y dar respuesta efectiva a las necesidades reales de la población.

Asimismo, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, mantiene un diálogo cercano con las niñas y los niños, escuchando sus inquietudes y detectando casos en los que se requiere apoyo mediante becas escolares o respaldo para el transporte, como parte de una estrategia integral de acompañamiento a las familias.

El alcalde subrayó que el impulso a la educación y el bienestar de la niñez es una prioridad para su gobierno, el cual se distingue por ser cercano, humano y ciudadano, donde las y los morelenses son escuchados directamente por su autoridad municipal.

En ese sentido, eiteró que su administración, de identidad ciudadana y movimiento permanente, seguirá caminando junto a la gente, atendiendo sus voces y construyendo soluciones desde el territorio, no desde el escritorio.