El presidente en Movimiento, Julio César Conejo Alejos recorre Villa Morelos para escuchar a la ciudadanía y fortalecer el apoyo a la niñez

El presidente en Movimiento, Julio César Conejo Alejos recorre Villa Morelos para escuchar a la ciudadanía y fortalecer el apoyo a la niñez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 15:02:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Morelos, Michoacán, a 13 de enero del 2026.– Con una política de cercanía y atención directa, el presidente en Movimiento de Morelos, Julio César Conejo Alejos continúa recorriendo comunidades, tenencias y colonias de Villa Morelos, con el objetivo de escuchar de primera mano el sentir de las y los ciudadanos, atender sus necesidades y llevar acciones concretas a cada rincón del municipio.

Durante estos recorridos, además de convivir con las familias, el alcalde ha entregado presentes a niñas y niños, reiterando que donde hay un niño, hay una razón para que sea feliz, y que la niñez representa el presente y el futuro de Morelos.

En cada visita, se revisan de manera puntual las solicitudes relacionadas con servicios públicos, infraestructura y atención comunitaria, a fin de canalizarlas a las distintas áreas de la administración municipal y dar respuesta efectiva a las necesidades reales de la población.

Asimismo, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, mantiene un diálogo cercano con las niñas y los niños, escuchando sus inquietudes y detectando casos en los que se requiere apoyo mediante becas escolares o respaldo para el transporte, como parte de una estrategia integral de acompañamiento a las familias.

El alcalde subrayó que el impulso a la educación y el bienestar de la niñez es una prioridad para su gobierno, el cual se distingue por ser cercano, humano y ciudadano, donde las y los morelenses son escuchados directamente por su autoridad municipal.

En ese sentido, eiteró que su administración, de identidad ciudadana y movimiento permanente, seguirá caminando junto a la gente, atendiendo sus voces y construyendo soluciones desde el territorio, no desde el escritorio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Corte de circulación ocasionó aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro; hay 4 personas lesionadas
Camioneta sale del camino y vuelca tras descortesía vial en la carretera a Bernal, del municipio de El Marqués
En Zamora, Michoacán: Aseguran a un hombre, un vehículo y tres armas de fuego
Disminuyen durante el 2025 los delitos patrimoniales en Michoacán: SSP
Más información de la categoria
Señala Memo Valencia a Leonel Godoy de posible relación con la agresión armada contra su hermano
Extraditan de Colombia a Francisco Martín “N”, presunto responsable de secuestro cometido en Ziracuaretiro, Michoacán
Grecia Quiroz lamenta traición a Carlos Manzo; espera que su seguridad esté garantizada
Estados Unidos suspende trámites de visa para ciudadanos de 75 países; destacan Brasil, Uruguay y Colombia
Comentarios