“El PREP se queda”: Ignacio Mier descarta su eliminación en la Reforma Electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 16:48:47

Ciudad de México, 3 de marzo de 2026.- El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, aseguró que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se mantendrá en la próxima Reforma Electoral, al tiempo que adelantó que el cómputo distrital iniciará el mismo día de la jornada electoral.

“El PREP se queda”, declaró el legislador, al descartar cualquier intención de eliminar este mecanismo que permite difundir resultados preliminares la noche de la elección.

Mier explicó que, como parte de los ajustes contemplados en la reforma, el conteo distrital arrancará de forma paralela el mismo día de los comicios, con el objetivo de brindar mayor certeza y transparencia al proceso electoral.

El senador mencionó que estas medidas buscan fortalecer la confianza ciudadana en los resultados y garantizar mayor claridad en el desarrollo de las elecciones.