“El PREP se queda”: Ignacio Mier descarta su eliminación en la Reforma Electoral

“El PREP se queda”: Ignacio Mier descarta su eliminación en la Reforma Electoral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 16:48:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 3 de marzo de 2026.- El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, aseguró que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se mantendrá en la próxima Reforma Electoral, al tiempo que adelantó que el cómputo distrital iniciará el mismo día de la jornada electoral.

“El PREP se queda”, declaró el legislador, al descartar cualquier intención de eliminar este mecanismo que permite difundir resultados preliminares la noche de la elección.

Mier explicó que, como parte de los ajustes contemplados en la reforma, el conteo distrital arrancará de forma paralela el mismo día de los comicios, con el objetivo de brindar mayor certeza y transparencia al proceso electoral.

El senador mencionó que estas medidas buscan fortalecer la confianza ciudadana en los resultados y garantizar mayor claridad en el desarrollo de las elecciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Una mujer en labor de parto fue auxiliada por Policía Morelia en la colonia Obrera de Morelia, Michoacán 
Presuntos responsables de prenderle fuego a un Banco del Bienestar de Zacapu, Michoacán son vinculados a proceso
Rescatan a cinco ejemplares caninos, víctimas de maltrato animal en el fraccionamiento Villa Magna de Morelia, Michoacán
Emboscada a policías de Penjamo, Guanajuato, deja un agente muerto y dos heridos
Más información de la categoria
Escándalo por cuarteles y presunto desvío revive tras rumores de captura de Silvano "N"
PT propone impuesto a grandes riquezas; aplicaría a patrimonios mayores a 100 millones de pesos
Trasciende captura de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán
Adiós a la incertidumbre: reforma al servicio de grúas permitirá ubicar tu coche en todo momento en Michoacán
Comentarios