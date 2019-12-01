El Poder Judicial fortalece la certificación y registro de Personas Facilitadoras para garantizar soluciones pacíficas y efectivas a los conflictos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 10:44:47
Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2025. Con el objetivo de que la ciudadanía cuente con servicios de calidad en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el Poder Judicial de Michoacán, a través del Órgano Instructor Certificador de Personas Facilitadoras, ha impulsado acciones que refuerzan la evaluación, certificación y actualización de quienes ejercen esta labor.

Estos mecanismos, como la mediación y la conciliación, permiten resolver conflictos de manera pacífica, voluntaria y ágil, evitando procesos judiciales largos y costosos. Sus beneficios incluyen el ahorro de tiempo y recursos, la participación activa de las partes en la construcción de acuerdos, así como la confidencialidad y seguridad jurídica que brindan los convenios formalizados.

En este sentido, el Órgano Instructor Certificador ha expedido los Lineamientos para la creación, actualización y mantenimiento del Sistema Estatal de Convenios, que permitirá resguardar electrónicamente la información relativa a los acuerdos suscritos por personas facilitadoras, asegurando su accesibilidad y privacidad en la protección de los datos personales.

Asimismo, emitió dos convocatorias: la primera para el proceso de Certificación de Personas Facilitadoras y de Personas Facilitadoras en Lenguas Indígenas, en términos de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y la segunda para la Actualización de la Certificación de Personas Facilitadoras Especializadas en Materia Penal. De esta manera, se adecúan los procedimientos a las disposiciones nacionales que establecen los criterios para el desempeño de las y los operadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa.

Finalmente, se puso en marcha la Plataforma Estatal de Registro de Personas Facilitadoras Públicas y Privadas, así como de Personas Abogadas Colaborativas, que permitirá mantener actualizado el padrón de profesionales en la materia, asegurando que continúen ejerciendo su función bajo una regulación adecuada.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso de ofrecer a la ciudadanía vías sensibles, confiables y eficientes para la resolución de sus conflictos, mediante la aplicación profesional e imparcial de los mecanismos alternativos.

