El Planetario de Morelia se renueva con un domo motorizado, telescopios nuevos y pantalla 360°

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Como parte de la modernización integral del Planetario de Morelia “Lic. Felipe Rivera” se instalaron dos telescopios automatizados en un domo motorizado, a través del cual se podrán ver muy pronto las estrellas y los planetas.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma, detalló que estos aparatos también permitirán acercar a las y los visitantes a la observación directa de constelaciones y otros objetos celestes, incorporando una herramienta de innovación que fortalecerá la divulgación científica especializada en la entidad.

En el marco del 51 aniversario del planetario, resaltó que se tiene un 79 por ciento de avance general en el proyecto, el cual busca rescatar este espacio con una inversión estatal de 168 millones de pesos.

Huerta Moctezuma indicó que por instrucciones del mandatario estatal se tuvo un acercamiento con la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia UNAM (ENES) y el Instituto de Astrofísica para signar un acuerdo que permita a los expertos en la materia operar los telescopios, además de impulsar su promoción y divulgación científica.

A esta experiencia se suman las salas interactivas, diseñadas para acercar diversos conocimientos de manera dinámica y participativa, así como la modernización tecnológica de la sala de proyecciones, equipada ahora con una innovadora pantalla de 360 grados.

También resaltó que el planetario no limitará su oferta a contenidos relacionados con la astronomía, ya que la nueva infraestructura permitirá diversificar las experiencias audiovisuales y educativas para abordar temas vinculados con el océano, la naturaleza, la ciencia, la tecnología, la música y otras áreas del conocimiento, aprovechando las posibilidades de la proyección inmersiva.