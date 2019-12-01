El Parlamento Juvenil Incluyente se realizará los días 10 y 11 de septiembre

Morelia, Michoacán, a 8 de julio del 2026.- El Parlamento Juvenil Incluyente 2026, se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre del presente año, así lo confirmó la diputada Grecia Aguilar Mercado, presidenta del Comité Organizador, esta mañana en la Tribuna Ciudadana.

La legisladora local, informó que de este Parlamento Juvenil Incluyente 2026, originalmente se tenía previsto para realizarse en el mes de agosto, sin embargo y derivado de algunas situaciones extraordinarias, el Comité Organizador tomó la determinación de que se lleve a cabo hasta el mes de septiembre.

En ese mismo sentido, la diputada presidenta del Comité Organizador, detalló que la convocatoria para formar parte de esta actividad sigue abierta hasta el día 25 de julio y que será el Jurado Calificador, quien se encargue de evaluar las iniciativas y proyectos sociales de quienes se registren para seleccionar a las y los 40 parlamentarios juveniles.

“Se tiene contemplado que el Jurado Calificador, nos dé el veredicto final de las y los 40 jóvenes seleccionados el próximo día 31 de agosto, resultados que se publicarán en las páginas oficiales del Congreso del Estado, así como en los medios oficiales de este Parlamento Juvenil Incluyente 2026”, agregó.

La diputada Grecia Aguilar, indicó que ya se realizó una capacitación y que se llevarán a cabo más los días 24 de julio y el 7 de agosto para las y los jóvenes interesados, en donde se les orienta sobre el proceso legislativo, sobre cómo presentar una iniciativa y lo que tienen que saber para ser parlamentarios juveniles.