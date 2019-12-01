El PAN continúa su proceso en la ruta acordada: Martín Arango

Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre de 2026.- El proceso para elegir a la persona que encabezará los esfuerzos de la coordinación estatal de Cuidar Querétaro continúa según lo consensado entre la dirigencia y quienes alzaron la mano para participar en este proyecto afirmó Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro. “La certeza que se tiene en el partido es que no hay resultados y las encuestas están en curso”.

Esto, luego de que Luis Nava Guerrero, aspirante a dirigir la candidatura de gobernador por Acción Nacional solicitó la intervención de la Universidad Autónoma de Querétaro para realizar la encuesta que defina la candidatura del partido, luego de señalar filtraciones en medios de supuestos resultados de dos encuestas internas, en las que al parecer no se vio favorecido.

“¿Hay encuestas circulando? Si, pero son ajenas al PAN y no corresponden al ejercicio que está realizando el partido y no representan información oficial; por lo que una publicación en redes sociales no va a modificar un proceso serio e institucional, no vamos a cambiar las reglas, y mucho menos cuando ni siquiera conocemos los resultados”.

Ante este contexto, el presidente del PAN pidió a quienes han levantado la mano, así como a las y los panistas, continuar trabajando con temple, mesura y prudencia, dejando que el proceso avance y respetar los tiempos establecidos, pues ese instituto político continúa en la ruta establecida y el proceso sigue, por lo que reiteró que no existe, hasta este momento, ninguna modificación a este método que fue consensuado y aceptado por quienes participan en este proceso.

Reiteró que su responsabilidad al frente del partido es garantizar piso parejo, certeza y condiciones equitativas para todas y todos, y advirtió que las decisiones en Acción Nacional no dependen de especulaciones, sino que son tomadas institucionalmente, con seriedad y tranquilidad.

“Que haya tranquilidad, es un proceso en curso, con reglas acordadas y que la dirigencia las va a hacer valer”.

Por la mañana, Nava Guerrero subió a sus redes sociales un video en el que afirmó que hubo filtraciones en medios de comunicación de esos supuestos resultados y que un comunicador afirmó haber tenido acceso a las encuestas. “Es preocupante que alguien ajeno al proceso conozca encuestas que ni nosotros conocemos".

Calificó de preocupante que una casa encuestadora pudiera filtrar la información y "todavía más preocupante que el propio partido lo hiciera".

Sostuvo que esa situación es una falta de respeto a todos los aspirantes y atenta contra la confianza que los queretanos depositan en el partido.