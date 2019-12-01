El Movimiento del Sombrero protege delincuentes y ocultan pruebas para esclarecer el caso Manzo: JC Barragán

El Movimiento del Sombrero protege delincuentes y ocultan pruebas para esclarecer el caso Manzo: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 17:17:44
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Uruapan, Michoacán, a 20 de julio de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que el llamado Movimiento del Sombrero ha perdido autoridad moral para presentarse como una opción para 2027, al asegurar que existen señalamientos de que ha pagado abogados, oculta pruebas y da respaldo a personas prófugas de la justicia en el caso del asesinato de Carlos Manzo.

“El Movimiento del Sombrero no puede hablar de independencia ni de honestidad cuando existen señalamientos de que ha pagado abogados, ha intentado ocultar pruebas y ha dado respaldo a personas prófugas de la justicia en el caso del asesinato de Manzo. El pueblo de Uruapan merece verdad, justicia y un gobierno que esté del lado de las víctimas, no de quienes buscan evadir la ley”, declaró.

En rueda de prensa, Barragán señaló que mientras el gobierno municipal está concentrado en construir un proyecto político, los problemas de la población siguen agravándose.

Recordó que 9 de cada 10 uruapenses se sienten inseguros, que Uruapan se mantiene entre los tres municipios más violentos de Michoacán, con más de 100 homicidios registrados en lo que va de 2026, y que, mientras la presidenta municipal cuenta con 60 elementos para su seguridad, los más de 350 mil habitantes apenas son atendidos por 350 policías municipales.

Además, citó datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que muestran que el 65.7 por ciento de la población considera que las calles y vialidades están en mal estado, mientras que el 49.2 por ciento identifica las fallas en el suministro de agua potable como uno de los principales problemas del municipio.

El legislador sostuvo que Morena sí le ha cumplido a Uruapan, al destacar que los gobiernos de México y de Michoacán han destinado más de 28 mil 500 millones de pesos en obras y proyectos estratégicos para el municipio.

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