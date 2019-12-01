El Marqués, referente estatal en servicios veterinarios gratuitos

El Marqués, Querétaro, a 12 de julio de 2026.- La administración encabezada por el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, ha consolidado una política pública enfocada en el bienestar animal mediante acciones permanentes que garantizan el acceso gratuito a servicios médicos veterinarios para las familias del municipio.

A través del Instituto Municipal de Protección Animal, el gobierno municipal impulsa estrategias preventivas que promueven la salud animal, la tenencia responsable y la protección de perros y gatos, posicionando a El Marqués como un referente en esta materia en el estado de Querétaro.

Como resultado de estas acciones, durante 2026 el Instituto Municipal de Protección Animal ha otorgado 7 mil 181 servicios médicos veterinarios gratuitos, entre los que destacan vacunación antirrábica, esquemas de vacunación, desparasitación y esterilizaciones de caninos y felinos. Estas acciones permiten prevenir enfermedades, controlar la población de animales de compañía y fomentar una convivencia responsable entre las mascotas y sus familias.

Actualmente se realiza la campaña permanente “Esterilización con amor, prevención con responsabilidad”, mediante la cual se han realizado jornadas en 23 comunidades y fraccionamientos, entre ellos Los Héroes, Chichimequillas, La Griega, Amazcala, La Cañada, El Colorado, La Pradera, La Piedad, Jesús María, Ziré Citadela y Zakia, entre otras localidades del municipio.

Dicha campaña contempla para este año la realización de 10 mil esterilizaciones gratuitas. Con esta estrategia se busca disminuir la sobrepoblación de perros y gatos, prevenir el abandono, reducir riesgos sanitarios y fortalecer una cultura de respeto y cuidado hacia los animales de compañía.

Además, El Marqués se distingue por ser uno de los pocos municipios del estado que brinda gratuitamente el servicio de vacunación antirrábica para perros y gatos, una acción preventiva que contribuye a proteger la salud pública y evitar la propagación de enfermedades.

El Gobierno Municipal de El Marqués reafirma su compromiso con el bienestar animal y la salud pública, impulsando programas que mejoran la calidad de vida tanto de las mascotas como de las familias. A través del Instituto Municipal de Protección Animal, la administración de Rodrigo Monsalvo Castelán continuará fortaleciendo estrategias preventivas que consoliden al municipio como un referente en protección animal, responsabilidad social y cuidado de los seres sintientes.