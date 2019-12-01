El INE debe explicar cómo se adjudicaron sus contratos y quiénes son los proveedores beneficiados: Jesús Mora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 18:52:38

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a investigar el presunto coyotaje en la contratación de materiales electorales. Señaló que la confianza en las elecciones también depende de saber cómo se gasta el dinero público destinado a organizarlas.

Mora explicó que la presidenta pidió revisar a las empresas que durante más de dos décadas han obtenido contratos del INE y de organismos electorales estatales. La Auditoría Superior de la Federación debe esclarecer cómo se adjudicaron esos recursos, determinar si hubo irregularidades y deslindar responsabilidades, afirmó.

El dirigente sostuvo que la revisión debe alcanzar también a Michoacán: la ciudadanía tiene derecho a conocer quién produce los materiales de sus elecciones, cuánto se paga por ellos y si las licitaciones permiten una competencia real. “La autonomía electoral se fortalece cuando sus decisiones pueden revisarse con claridad”, expresó.

Destacó la propuesta de fortalecer Talleres Gráficos de México y abrir las contrataciones a más proveedores capaces de cumplir los requisitos electorales. El objetivo, dijo, es impedir que unos cuantos intermediarios concentren los contratos, sin afectar la entrega oportuna de boletas y demás materiales para 2027.

“Defender el voto también significa cerrar el paso a quienes pretendan hacer negocio con su organización. Que se investigue, que se hagan públicos los resultados y que se sancione cualquier falta acreditada”, concluyó Jesús Mora.