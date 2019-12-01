El Grito será de una mujer: México vive un momento histórico en su independencia

CDMX a 15 de septiembre del 2025. - México se prepara para vivir un momento histórico: la presidenta Claudia Sheinbaum saldrá en punto de las 23:00 H, para gritar ante el Templo Mayor y la explanada del Zócalo de la CDMX en un grito que unirá a los más de 200 mil asistentes esperados, todos al son de ¡Viva México!

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será la primera mujer, después de que 65 presidentes lo hicieran antes que ella, frente a los centenares de miles de personas que se reúnen la noche del 15 de septiembre en una de las mayores plazas del mundo, el Zócalo.

A las 23:00 horas, tras los conciertos de Alejandra Ávalos, el grupo Legado de Grandeza y La Arrolladora Banda El Limón, Sheinbaum evocará el llamado a la independencia de 1810, con el tocar de las campanas de Palacio Nacional, el ondeo de la bandera de la república y brindando honores a los héroes patrios de la nación que lucharon durante los 11 años de guerra por la independencia.

El liderazgo femenino marca un antes y un después en la historia de México. Para muchas mexicanas, ver a una mujer encabezando la ceremonia del Grito de Independencia es un acto de poder y reivindicación. “Ya era tiempo de que hubiera una presidenta”, afirma Marta García, convencida de que este cambio simboliza el avance y la fuerza de las mujeres en la vida pública del país.