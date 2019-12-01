El gobierno panista de Morelia abandona a familias afectadas por las lluvias: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 09:00:01

Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán lamentó que, una vez más, las familias de Morelia hayan sido las principales afectadas por la falta de prevención y la tardía respuesta del Ayuntamiento panista a las lluvias, al señalar que tuvieron que pasar varios días para que las autoridades atendieran a quienes perdieron parte de su patrimonio.

El legislador afirmó que lo ocurrido no fue un hecho aislado, sino el reflejo de ocho años de gobiernos panistas que han ignorado un problema que se repite cada temporada de lluvias.

“Cada año vemos las mismas calles inundadas, las mismas colonias afectadas y las mismas familias perdiendo su patrimonio. Lo único que cambia es el discurso del Ayuntamiento, porque las soluciones siguen sin llegar”, mencionó.

Barragán sostuvo que una parte importante de esta problemática recae en el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), que, dijo, ha fallado en el mantenimiento, desazolve y modernización de la infraestructura hidráulica de la ciudad.

“No pueden culpar a las lluvias, decir que llovió en un momento lo que llovería en días, cuando el gran problema es el abandono del sistema de drenaje y alcantarillado que tiene un responsable y es el director OOAPAS”, afirmó.

El diputado hizo un llamado al Ayuntamiento de Morelia para dejar atrás la improvisación y poner en marcha un plan integral de mantenimiento de colectores, drenajes y zonas de riesgo, priorizando la prevención por encima de la reacción.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reiteró que las familias morelianas merecen un gobierno que esté presente antes, durante y después de las emergencias.