FGE brinda información sobre herramientas para identificar, prevenir y atender la violencia familiar en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 14 d ejulio 2026.- Con la finalidad de prevenir y atender la violencia familiar, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género y Niños, Niñas y Adolescentes, llevó a cabo una jornada informativa dirigida a madres y padres de familia de la Preparatoria Liceo Morelia.

Sobre el particular se informó que dicha actividad fue realizada en atención a una solicitud del área de Vinculación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y tuvo como propósito brindar herramientas para prevenir, identificar y atender la violencia familiar, además de dar a conocer las rutas de atención y las instituciones competentes para la protección de las víctimas.

La jornada fue impartida por el agente del Ministerio Público José María Gaona Ortiz, adscrito a la Unidad de Violencia Familiar, y por la pedagoga Laura Patricia Tinoco Serna, quienes desarrollaron una exposición acompañada de un espacio de preguntas y respuestas para atender las inquietudes de las y los asistentes.

Durante la actividad, se contó con la participación de 14 madres y padres de familia, además de que se brindó una asesoría jurídica.