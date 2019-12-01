Riña termina con una persona sin vida en Hacienda Santa Rosa, en la capital de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 10:15:54

Querétaro, Querétaro, a 14 de julio 2026.- La mañana de este martes, un hombre de aproximadamente 60 años de edad, identificado como “El Cantante”, perdió la vida, luego de un altercado que tuvo con otra persona, en la colonia Hacienda Santa Rosa, en Santa Rosa Jáuregui.

Fue sobre el boulevard Hacienda Santa Rosa, en donde se registró la agresión, posteriormente el presunto responsable, huyó con rumbo desconocido.

A la línea de emergencias 911, se reportó la situación, por lo que rápidamente, al lugar, acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron a tomar conocimiento de la agresión, desconociéndose si el presunto responsable, este identificado.

Personal de la Fiscalía General del Estado, acudieron a realizar las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue.