Intento de asalto deja dos lesionados sobre la Salamanca-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 10:05:37

Celaya, Guanajuato, a 14 de julio 2026.- Dos personas con heridas leves que no ponen en peligro su vida así como daños fue lo que resultó de un presunto intento de asalto sobre la autopista Salamanca-Querétaro a la altura de Celaya.

Los hechos se registraron alrededor de las 7:00 horas del martes en el citado lugar, donde personal de capufe, elementos de Guardia Nacional y del Ejército mexicano se concentraron a la altura de la colonia El naranjal.

En el sitio al llegar encontraron un camión de caja color azul con carga de borregos volcado de su lado izquierdo y a dos personas que presentaban golpes.

En el lugar fueron valorados descartando que estuvieran en peligro de perder la vida.

El suceso fue notificado a la autoridad competente quién dará seguimiento al caso para esclarecer los hechos, ya que se desconoce si hubo personas detenidos relacionadas con lo sucedido.