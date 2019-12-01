Intento de asalto deja dos lesionados sobre la Salamanca-Querétaro

Celaya, Guanajuato, a 14 de julio 2026.- Dos personas con heridas leves que no ponen en peligro su vida así como daños fue lo que resultó de un presunto intento de asalto sobre la autopista Salamanca-Querétaro a la altura de Celaya.
Los hechos se registraron alrededor de las 7:00 horas del martes en el citado lugar, donde personal de capufe, elementos de Guardia Nacional y del Ejército mexicano se concentraron a la altura de la colonia El naranjal.
En el sitio al llegar encontraron un camión de caja color azul con carga de borregos volcado de su lado izquierdo y a dos personas que presentaban golpes.
En el lugar fueron valorados descartando que estuvieran en peligro de perder la vida.
El suceso fue notificado a la autoridad competente quién dará seguimiento al caso para esclarecer los hechos, ya que se desconoce si hubo personas detenidos relacionadas con lo sucedido.