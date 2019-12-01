Vinculan a proceso a un hombre por robo de vehículo en El Marqués, Querétaro

Vinculan a proceso a un hombre por robo de vehículo en El Marqués, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 10:10:14
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El Marqués, Querétaro, a 14 de julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Cristian “N” por el delito de robo de vehículo, derivado de hechos ocurridos el 13 de mayo de 2026 en el municipio de El Marqués.

De acuerdo con la investigación, el imputado abordó un vehículo propiedad de la víctima y, sin autorización, lo puso en marcha y lo retiró del lugar donde se encontraba estacionado.

Tras el reporte de los hechos y la intervención en Sinergia con elementos de la Policía Municipal de El Marqués, se logró la detención del probable responsable, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Durante la audiencia inicial, tras los datos de prueba presentados por esta Fiscalía, la autoridad judicial calificó de legal la detención y determinó su vinculación a proceso.

Asimismo, el Juez de Control impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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