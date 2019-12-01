Abaten en tiroteo a presunto jefe de plaza y dos escoltas en Arteaga, Michoacán; se podría reconfigurar el mapa criminal

Arteaga, Mich., a 13 de julio de 2026.— Un enfrentamiento armado registrado sobre la carretera Arteaga-Tumbiscatío, a la altura del paraje conocido como El Invernadero, dejó un saldo preliminar de tres presuntos integrantes de un grupo delictivo abatidos, entre ellos un hombre que, de manera extraoficial, sería el jefe de plaza de la organización criminal con presencia en ese municipio.

La balacera provocó un amplio despliegue por aire y tierra en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado, quienes aseguraron el perímetro para iniciar las diligencias correspondientes.

Durante la intervención fueron asegurados varios vehículos con impactos de arma de fuego, entre ellos una camioneta GMC Sierra blanca, dos Jeep Wrangler —uno negro con detalles en rojo y otro completamente rojo—, así como una camioneta pickup roja. Además, personal militar decomisó armamento, equipo táctico y otros indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público.

Hasta el momento, la Fiscalía mantiene las investigaciones para establecer la identidad de los fallecidos y esclarecer cómo ocurrieron los hechos. De manera oficial, ninguna autoridad ha confirmado que entre los abatidos se encuentre un jefe criminal.

Sin embargo, tras el enfrentamiento comenzaron a circular versiones en redes sociales y entre fuentes locales que señalan que uno de los fallecidos sería un sujeto conocido con el alias de "Miguelito", identificado presuntamente como responsable de las operaciones criminales en Arteaga. Esa versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que deberá tomarse con reserva mientras avanzan las investigaciones.

Un municipio clave para el crimen organizado

Arteaga ha sido considerado durante años uno de los municipios más estratégicos de Michoacán debido a su ubicación geográfica. El territorio conecta la Sierra-Costa, Tierra Caliente y el puerto de Lázaro Cárdenas, lo que lo convierte en un corredor de alto valor para las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas, armas y otras actividades ilícitas.

En distintas etapas, la región estuvo bajo influencia de La Familia Michoacana y posteriormente de Los Caballeros Templarios, organización encabezada por Servando Gómez Martínez, "La Tuta", originario precisamente de Arteaga. Tras el debilitamiento de ese grupo, el municipio pasó por un proceso de fragmentación criminal que dio paso a nuevas células y disputas por el control territorial.

¿Quién es "El Tena"?

Junto con los rumores sobre la muerte de "Miguelito", también comenzó a difundirse la versión de que una supuesta traición de "El Tena" habría derivado en los hechos violentos.

De acuerdo con investigaciones periodísticas y expedientes judiciales difundidos en años anteriores, "El Tena" es el alias de Fernando Cruz Mendoza, un antiguo integrante de Los Caballeros Templarios que posteriormente encabezó una célula criminal propia en la región Sierra-Costa de Michoacán. Diversos reportes lo han ubicado operando en municipios del corredor costero y, en años recientes, algunas investigaciones periodísticas lo han relacionado con estructuras vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Posible reacomodo criminal

Dado que cada vez que un mando regional es abatido o detenido en Michoacán suelen producirse disputas internas por el control de las plazas, especialmente en corredores estratégicos como Arteaga.

Si las autoridades confirman que entre los fallecidos se encontraba un operador de alto nivel, el hecho podría representar un nuevo reacomodo de las estructuras criminales que operan en la Sierra-Costa y Tierra Caliente. No obstante, por ahora esa hipótesis permanece sujeta al resultado de las investigaciones oficiales y a la identificación plena de los tres abatidos.