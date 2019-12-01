El Gobierno Municipal de Hidalgo y las diferentes instituciones de seguridad, realizaron la conferencia Prevención de la Extorción y la Línea de Denuncia 089

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 11 de agosto de 2025.- El Gobierno Municipal de Hidalgo que encabeza la Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, a través de la Dirección de Seguridad Pública y en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública Federal, Guardia Nacional, Guardia Civil y Fiscalía General del Estado, llevo a cabo la conferencia Prevención de la Extorción y la Línea de Denuncia 089, dentro de la campaña ante extorción que emitió en el mes de julio el Gobierno Federal, el evento se efectuó en el auditorio del SAPA.

La Directora de Atención a Víctimas de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, indicó que esta campaña tiene varios ejes, y uno de ellos es la prevención que es por lo que están hoy reunidos personal de las diferentes instituciones como la Secretaria de Seguridad Federal, Guardia Nacional, Guardia Civil, Fiscalía General del Estado y Policía Municipal, con el propósito de dar a conocer a los asistentes, medidas preventivas de los diferentes tipos de extorción que se han presentado en el Estado de Michoacán así como la difusión de la línea 089, que es una alternativa de denuncia anónima, parte fundamental de la Estrategia Nacional Contra la Extorción.

Se informó que tuvieron acuerdos importantes, como tener una siguiente reunión, donde participen también directores de Seguridad Pública de los Municipios del Oriente del Estado de Michoacán en fecha y lugar a definirse, estando seguros que de la siguiente reunión, también surgirán algunas otras actividades y acciones.

Finalmente recordaron a la ciudadanía que se esta trabajando para combatir este delito que puede afectar desde gente joven hasta a personas mayores y que en la medida en que estemos informados, se tendrán mayores elementos para poder combatir esta situación, por lo que exhortan a los padres de familia a que platiquen con sus hijos, especialmente, los niños y adolescentes, adultos mayores para que no contesten llamadas de números desconocidos, no dar información a desconocidos, cuidar mucho la información que emiten en las redes sociales y sepan que la ciudadanía en general cuenta con una línea telefónica para la denuncia anónima (089), en caso de extorciones ya sean directas o indirectas. Cabe destacar que en este marco la Guardia Nacional, instaló un módulo de información sobre el tema de la extorsión y su prevención en el jardín municipal.