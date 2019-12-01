El futuro de Querétaro se construye con voluntad, propósito y coordinación de talentos: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 15 de diciembre del 2025.- Con la convicción de que el futuro no se espera, se construye, el gobernador, Mauricio Kuri González, participó en el foro Co-Creando el Futuro de Querétaro, un espacio donde llamó a ser institucionales, tolerantes, forjar un Estado de Derecho sólido y tener la mayor participación ciudadana posible; en este ejercicio de suma de voluntades, dijo, se refleja el espíritu que se quiere para el estado: gobernanza real, colaboración abierta y visión de futuro; donde convergieron ideas, experiencia y compromiso para transformar los retos en oportunidades.

“Porque lo que tenemos que hacer, primero que nada, para que a la gente le vaya bien, y perdónenme a los rectores, a quien yo estimo mucho y admiro mucho, desde mi perspectiva, es que antes inclusive de tener educación, nuestro país lo que necesita es un Estado de Derecho sólido, con instituciones muy fuertes. Y lo que estamos viviendo en los últimos años en el país es una debilidad de las instituciones (…) El Poder Judicial, quizá necesitaba un cambio, pero no este cambio. Y esto lo que nos va a traer son muchos retos para el futuro. Por eso, Querétaro se tiene que coser punto y aparte”, puntualizó.

Tras señalar que Querétaro no se ha formado en los últimos cuatro años, sino que el caso de éxito de la entidad ha sido gracias a los años que han trabajado en conjunto el gobierno, la academia, la empresa, trabajadores y el talento de todos, para poder tener el estado competitivo que se tiene hoy; el mandatario se dijo convencido en la premisa de la generación de la riqueza, no de la repartición de la pobreza; acto en el que resaltó que siendo un estado tan pequeño, tiene en números absolutos los primeros lugares en creación de empleo.

“Pero si nos juntamos y platicamos y sacamos lo mejor, pueden pasar cosas maravillosas (…) Y para poder tener un mejor Querétaro, necesitamos dos cosas, desde mi perspectiva (…) Estado de Derecho y participación ciudadana y nadie llega a un mejor futuro sin sacrificio (…) El próximo año, entre los grandes retos que va a tener el país y Querétaro, es parte de esto, por supuesto seguridad, etcétera, el tema del tren, el tema del crecimiento económico es muy importante, y el tema de poder seguir siendo una sociedad tolerante, una sociedad que sepa que yo puedo respetar, tú pienses diferente, lo que no se vale es que me ofendas, lo que no se vale es que te ofenda, el pensar diferente es competitividad”, acotó.

En este contexto, Kuri González subrayó que el gran reto es cuestionarse qué vamos a hacer para los siguientes años, qué queremos para Querétaro, por tal motivo conminó a la sociedad civil organizada a pensar a largo plazo y a estar muy cerca de los ciudadanos, de la academia, y de la gente que sabe, porque mientras la sociedad civil organizada esté unida, dijo, las posibilidades de ir para arriba, de tener un crecimiento ordenado y un crecimiento a largo plazo son mayores.

“Lo que yo creo es que ustedes son los garantes de poder tener un mejor Querétaro. Se los agradezco infinitamente, gracias por estar aquí (…) Es la garantía de poder tener un mejor Querétaro. De corazón, muchas gracias. El 2026 vamos a entrarle con mucho valor, con mucha fuerza, sabiendo que nada es gratis, que todo tiene un costo y que hay que entrarle con todo (…) De verdad, espero lo mejor para el 2026, siempre y cuando estemos juntos, en nuestras diferencias, encontremos nuestras coincidencias, y lo más importante es anteponer a Querétaro a cualquier costo”, expresó.

Al tiempo de reconocer que Querétaro enfrenta grandes retos, como la llegada del tren México-Querétaro, el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez, expuso que Co-Creando el futuro de Querétaro es un espacio de encuentro entre autoridades y la sociedad organizada del estado, convencidos de que el éxito de la entidad radica en la gobernanza, entendida como la asociación público-privada para la materialización de los proyectos de Querétaro.

“Este pequeño foro que no es más que un pretexto para reconocernos como parte fundamental de un ecosistema que está trabajando por el futuro de Querétaro (…) Querétaro hoy en día tiene grandes oportunidades, pero también tiene retos, ahí viene el tren y necesitamos estar unidos también para co-crear cuáles son esas oportunidades que vamos a impulsar para que Querétaro saque ventaja de esto que se viene. Y así como el tren está el crecimiento y están muchos otros retos, pero también están muchas oportunidades porque aquí sí nos unimos vamos a estar co-creando como dice el nombre del evento El Futuro”, puntualizó.

En esta tesitura y ante la presencia de representantes del gobierno estatal y municipal, consejos de planeación estratégica, sector empresarial, academia y sociedad organizada, especificó que hoy más que nunca, Querétaro exige que trabajemos de manera sistémica, coordinada, integrada y transversal, que privilegiemos un ecosistema que dialoga y que se agrega valor de acuerdo con los talentos de cada sector.

En este encuentro de cierre de año, donde se resaltó que vivimos un momento clave muy importante en Querétaro, con la llegada de proyectos estratégicos, el presidente del Consejo Consultivo del Distrito Qro, Sergio Chufani Abarca, precisó que este organismo se crea con las instituciones académicas a fin de realizar un análisis con la ciudadanía para poder generar las ideas que el día de mañana se transformen en acciones físicas en beneficio de los ciudadanos.

Sobre el desarrollo del encuentro que también contó con la presencia de aliados estratégicos como la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Silvia Amaya y el rector del Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro, Pascual Alcocer, quienes coincidieron en la suma de aportes para la co-creación del estado que pueda potenciar los talentos que hoy día se reconocen y ser un distintivo como Querétaro ha sido desde hace mucho tiempo para el crecimiento de su economía, de su población y, de sus valores a nivel nacional.

Luego de realizar un recuento de la historia de éxito del estado como orquestador de talento queretano, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, recalcó que los gobiernos no han sido los protagonistas, sino que se han distinguido por ser los facilitadores y es hacia allá donde se debe de ir; agregó que pugnan por gobiernos menos protagonistas con una iniciativa ciudadana, una iniciativa privada y una sociedad civil mucho más fuerte, actores que tienen el talento real, quienes han hecho grande esta tierra y donde un gobierno deberá de ser orquestador de ese talento para conducirnos así al gran futuro de esta tierra.

Posterior al acto protocolario, el académico y experto en estrategia, reconocido globalmente por haber creado el concepto de "orquestación estratégica", Alejandro Ruelas-Gossi, presentó la ponencia “Crafting Think Cities”, que permitió a los asistentes redimensionar las oportunidades que tenemos como Estado, si nos proponemos cooperar y orquestar nuestros talentos.