El deporte, la mejor inversión para arrebatarle la juventud a la delincuencia: Carlos Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 17:31:15

Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.- Con el firme objetivo de escuchar las necesidades del talento local y consolidar el deporte como un eje estratégico de prevención social, Carlos Torres Piña, aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, sostuvo un encuentro con deportistas destacados de Michoacán.

Previo a la reunión, Torres Piña destacó que el impulso a las disciplinas deportivas no es solo una cuestión de competencia, sino una herramienta clave para combatir la inseguridad.

Basado en su experiencia al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), el morenista recordó la vulnerabilidad de los sectores juveniles ante el crimen organizado.

“En mi paso por la fiscalía sí detectamos un tema complejo de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, quienes son enganchados muy fácilmente en las redes de la delincuencia organizada; no nada más como temas de adicciones, que es un problema grave, sino también que pertenezcan a las estructuras criminales” advirtió.

En este sentido, destacó que el respaldo al deporte debe verse como una inversión estratégica para el estado.

“Si nosotros le apostamos a acciones e inversiones en este sentido vamos a ganar varias batallas, la preventiva en el tema de seguridad y la preventiva en tema de salud, que a la larga son más económicas”, reflexionó.

Por su parte, el boxeador Alan González, de 15 años y medallista internacional, celebró la apertura del encuentro para exponer las carencias que enfrentan los atletas de alto rendimiento.

“Pudimos expresarles algunas inquietudes, algunas experiencias de nosotros como deportistas. Estoy agradecido de la invitación de él para estar aquí, y para que nos haya atendido las inquietudes que tenemos. Es importante que se tome en cuenta las opiniones de los deportistas porque al final del día somos los que representamos a Michoacán a nivel nacional e internacional y es una muy buena propuesta que él quiera y tenga la intención de apoyar el deporte en el estado”, expresó el seleccionado estatal.

Asimismo, Alan Cano, entrenador certificado por la Federación Mexicana de Boxeo, enfatizó la importancia de que los personajes políticos mantengan este contacto directo con la juventud deportista.

“Es importante que los distintos actores políticos tengan acercamiento con los jóvenes, y en este caso, con los deportistas, es un buen gesto, darles ese respaldo que necesitan en sus diferentes disciplinas”, y coincidió con Torres Piña en que “la cultura, la educación y el deporte son pilares para que la juventud esté ocupada en actividades sanas que les retribuyan valores”.

Finalmente, el aspirante recordó el caso de los estudiantes de canotaje en Urandén, Pátzcuaro, quienes, pese a la falta de equipo profesional, han puesto en alto el nombre del estado, lo que refuerza la urgencia de canalizar apoyos directos.

“Para nosotros va a ser fundamental seguir realizando este encuentro con jóvenes deportistas que nos permitan conocer aún más de las inquietudes que pueda haber y cómo canalizar los temas y planteamientos”, concluyó.

Al encuentro también acudieron María José Osnaya Villicaña, Atleta de CrossFit Competitivo, Rosa Emma Reyna Peñaloza, Exseleccionada Nacional de Taekwondo y medallista panamericana, Luis Ángel Ferreyra, exponente del fútbol freestyle, y Luis Francisco Alcáraz García, futbolista integrante de la Selección Michoacán y seleccionado para representar a México en Portugal.