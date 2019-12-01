Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- “Como mujer, como madre y como diputada estoy convencida de que el deporte no solamente forma atletas, también forma grandes y extraordinarios seres humanos, personas con valores, disciplina, perseverancia y capacidad para superar cualquier obstáculo”, afirmó Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, durante la entrega del Premio Estatal del Deporte 2026, donde reconoció que debe invertirse más en apoyar a las y los deportistas en Michoacán y el país.

La legisladora reconoció a las y los deportistas galardonados por su trayectoria, esfuerzo y resultados, que han puesto en alto el nombre de Michoacán en escenarios nacionales e internacionales. De manera especial, felicitó a la tenista moreliana Julia García Ruiz, quien recibió el máximo reconocimiento estatal tras conquistar dos medallas de oro y una de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; así como a Eva Ortiz Escobar, entrenadora de polo acuático, y Juan Belman Ortiz, también distinguidos por su trayectoria deportiva.

“Hoy celebramos historias de esfuerzo que nos llenan de orgullo. Detrás de cada triunfo hay horas interminables de entrenamiento, sacrificios, disciplina y una enorme pasión por lo que hacen; Julia, Eva y Juan son ejemplo de que los sueños se construyen con perseverancia y que el talento michoacano tiene la capacidad de trascender fronteras”, expresó.

Como presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte del Congreso del Estado, Grecia Aguilar sostuvo que apoyar el deporte significa invertir en el presente y el futuro de Michoacán; “cuando apoyamos el deporte impulsamos sueños, abrimos oportunidades y construimos un mejor futuro para nuestra juventud; cada niña, niño y joven que encuentra en una cancha, una alberca o cualquier disciplina deportiva una oportunidad de crecer, también encuentra herramientas para convertirse en una mejor persona”, puntualizó.

Agregó que el deporte michoacano tiene rostro, disciplina y muchísimo corazón, por lo que es indispensable reconocer a quienes representan al estado, pero también fortalecer las condiciones para que más deportistas puedan prepararse, competir y alcanzar sus metas y reconoció las acciones que se realizan en Michoacán para impulsar esta actividad y llamó a dar continuidad a los esfuerzos institucionales, ampliando los apoyos, mejorando los espacios deportivos y garantizando mayores oportunidades en todas las regiones.

Finalmente, convocó a cerrar filas entre los distintos órdenes de gobierno, el Poder Legislativo, las instituciones y la sociedad para fortalecer el deporte con mayor respaldo y presupuesto y subrayó que los logros de las y los atletas no deben quedarse únicamente en una ceremonia de reconocimiento, sino convertirse en un compromiso permanente para construir políticas públicas que acompañen su desarrollo, porque invertir en deporte es invertir en salud, educación, bienestar y mejores oportunidades para las nuevas generaciones.