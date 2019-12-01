El deporte construye comunidad: Gaby Molina

El deporte construye comunidad: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 12:54:52
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Morelia, Michoacán, a 18 de julio de 2026.- El deporte fortalece comunidades, forma valores y abre caminos para que niñas, niños y jóvenes construyan un mejor futuro, afirmó Gaby Molina durante una asamblea con deportistas, entrenadoras, entrenadores, promotores deportivos, así como maestras y maestros de educación física.

Ante representantes de distintas disciplinas provenientes de diversos municipios, la aspirante destacó que el deporte es una herramienta para prevenir las violencias, fortalecer la salud física, mental y emocional, así como generar entornos de convivencia y bienestar. Señaló que apostar por el deporte es apostar por una generación con más disciplina, esperanza y oportunidades para desarrollar su talento.

Durante el diálogo, Ronaldo Rangel, deportista de Wu Shu con medallas de nivel mundial y quien representará a México en el próximo Campeonato Panamericano en Argentina, señaló que la cercanía que mantiene la morenista con el sector deportivo permite generar mejores acciones en beneficio de las y los atletas.

Asimismo, Raúl Garcés recordó que conoce a Gaby Molina desde que ella estudiaba Filosofía y compartían el gusto por el atletismo. "Desde entonces mostraba interés por la actividad física y por impulsar el deporte", comentó al reconocer la congruencia de su compromiso con este sector.

En el encuentro caracterizado por la cercanía y diálogo, Fernando Daniel García, entrenador de atletismo de Epitacio Huerta, reconoció la apertura: "Nos escuchan, son muy buenos espacios; es un momento para llevar nuestras ideas. Gaby Molina nos dio mucho apoyo y reactivó este sector", dijo, tras destacar la importancia de la escucha con quienes impulsan el deporte desde cada municipio.

En la asamblea también participaron destacadas figuras del deporte michoacano, entre ellas Alexa Lizeth Núñez, atleta de paratletismo con medallas en competencias mundiales y reciente ganadora de tres preseas en el Campeonato Nacional para Deportistas con Discapacidad; Ana Sofía Montañez, medallista de taekwondo; y Patricia Ortiz Méndez, maestra de educación física.

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