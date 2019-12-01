El crimen contra una familia evidencia el fracaso del Estado. PAN Morelia

El crimen contra una familia evidencia el fracaso del Estado. PAN Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 09:53:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de enero 2026.- Partido Acción Nacional en Morelia condena con la mayor firmeza y sin matices el crimen atroz que privó de la vida a una pareja de intérpretes de lengua de señas y a su hija adolescente, cuyos cuerpos fueron encontrados tras haber desaparecido el pasado 14 de enero. 

Como institución pro-familia y defensora de la dignidad humana elevamos nuestra voz en solidaridad con los familiares de las víctimas, con quienes compartimos el dolor por esta tragedia que enluta a Michoacán. 

La violencia que atenta contra la vida y la integridad de las personas no admite relativismos ni excusas. Hechos como este no solo hieren a una familia, debilitan más a un tejido social cansado y vulnerado y agudizan la desconfianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegernos.

El combate a la violencia debe ir acompañado de políticas públicas reales y honestas que fortalezcan la protección de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Exigimos una investigación pronta, expedita y sin posicionamientos ideológicos por parte de los encargados de administrar la justicia en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran armamento y animales exóticos en cateo de la FGEQ en Santa Rosa Jáuregui 
Sale del camino y vuelca en el anillo vial Fray Junípero Serra de Querétaro 
Choque por alcance termina en volcadura en el libramiento Norponiente de Querétaro
Destacan avances contra la extorsión en Querétaro con la aplicación CuelgaApp
Más información de la categoria
Sheinbaum destaca reducción de 28% en homicidio doloso en Veracruz en su sexenio
Cae ex campeón olímpico vinculado a organización criminal de Sinaloa acusado de traficar toneladas de estupefacientes; era objetivo prioritario del FBI
Defensa admite que militares ultimaron a joven en Sinaloa "por una probable confusión"
Chips “fantasma” ya se venden pese a vinculación obligatoria de líneas con CURP
Comentarios