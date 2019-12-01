El crimen contra una familia evidencia el fracaso del Estado. PAN Morelia

Morelia, Michoacán, a 23 de enero 2026.- Partido Acción Nacional en Morelia condena con la mayor firmeza y sin matices el crimen atroz que privó de la vida a una pareja de intérpretes de lengua de señas y a su hija adolescente, cuyos cuerpos fueron encontrados tras haber desaparecido el pasado 14 de enero.

Como institución pro-familia y defensora de la dignidad humana elevamos nuestra voz en solidaridad con los familiares de las víctimas, con quienes compartimos el dolor por esta tragedia que enluta a Michoacán.

La violencia que atenta contra la vida y la integridad de las personas no admite relativismos ni excusas. Hechos como este no solo hieren a una familia, debilitan más a un tejido social cansado y vulnerado y agudizan la desconfianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegernos.

El combate a la violencia debe ir acompañado de políticas públicas reales y honestas que fortalezcan la protección de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Exigimos una investigación pronta, expedita y sin posicionamientos ideológicos por parte de los encargados de administrar la justicia en Michoacán.