El corazón de Morelia late en sus barrios y en nuestras tradiciones: Luis Navarro llama a cuidarlas y mantenerlas vivas.

El corazón de Morelia late en sus barrios y en nuestras tradiciones: Luis Navarro llama a cuidarlas y mantenerlas vivas.
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 14:54:09
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1 de noviembre de 2026, Morelia, Michoacán.- Entre flores de cempasúchil, comida, veladoras y familias que llegan para recordar a quienes ya partieron, cientos de comerciantes viven una de las jornadas más importantes del año alrededor del Panteón Municipal, en una celebración que refleja como pocas la identidad de Morelia.

 

Durante un recorrido por el tianguis que cada año se instala en las inmediaciones del Panteón Municipal, Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, conversó con comerciantes y familias que hacen del lugar un punto de encuentro entre memoria, tradición y trabajo.

 

“Aquí uno entiende por qué el mundo entero voltea a ver a Michoacán y a Morelia durante el Día de Muertos. Nuestras tradiciones siguen vivas porque hay familias que las sostienen con su trabajo. Detrás de cada puesto hay esfuerzo, inversión, oficio y personas que hacen posible que esta celebración conserve su esencia”, señaló.

 

Navarro sostuvo que el corazón de Morelia no está solamente en sus grandes edificios o avenidas, sino en sus barrios, colonias, mercados, tianguis y tenencias. “Solo así se entiende realmente a Morelia: caminando sus calles, escuchando a su gente y reconociendo las tradiciones que hemos heredado de generación en generación”, expresó.

 

Por ello, llamó a cuidar estos espacios por su valor cultural y por su importancia para la economía de cientos de familias. “Preservar nuestras tradiciones también significa respaldar a quienes las hacen posibles y procurar que las nuevas generaciones sigan sintiéndose orgullosas de lo que somos”, agregó.

 

Navarro destacó que conservar estas costumbres implica reconocer a quienes las transmiten dentro de sus familias y comunidades, y sostuvo que una de las tareas de la transformación debe seguir siendo mantener al pueblo, sus barrios y su cultura en el centro de la vida pública.

 

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