El Colectivo Despierta Michoacán impulsa alianzas estratégicas con empresarios de Pátzcuaro para detonar el desarrollo regional

Pátzcuaro, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Con el objetivo de construir un Michoacán más próspero, justo y con oportunidades para todas y todos, integrantes del Colectivo Despierta Michoacán sostuvieron una reunión con pequeños y medianos empresarios de Pátzcuaro, en la que se revisaron proyectos conjuntos para fortalecer la economía local, impulsar el desarrollo de la región y generar empleos dignos.



Durante el encuentro, se plantearon acciones concretas para aprovechar el potencial productivo, turístico y cultural de Pátzcuaro, mediante esquemas de colaboración que permitan unir la experiencia del sector empresarial con la visión de transformación social que promueve el colectivo.



"Estamos convencidos de que el desarrollo de Michoacán se construye desde lo local, sumando la energía de quienes invierten, producen y generan empleos con el compromiso de construir un mejor futuro para nuestras comunidades", señalaron los integrantes del colectivo.



Despierta Michoacán refrendó su disposición para seguir dialogando con todos los sectores productivos, buscando soluciones innovadoras y alianzas sólidas que se traduzcan en bienestar para las familias michoacanas.