El Centro de Bienestar Animal, la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y la creación del mercado municipal, serán las prioridades de Colón: Gaspar Trueba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 17:59:21

Colón, Querétaro, a 12 de noviembre de 2025.- El Centro de Bienestar Animal, la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y la creación del mercado municipal serán las prioridades que tendrá el municipio de Colón para el próximo año, afirmó Gaspar Trueba Moncada, presidente municipal de esta esa localidad.

Aclaró que busca que el Centro de Bienestar Animal funcione al 100 por ciento para comenzar con las campañas de esterilización para perros y gatos en situación de abandono, y la primera piedra de la UBR se colocará este sábado durante el informe de actividades de la presidenta del DIF, mientras que con el mercado se busca fortalecer el comercio local y brindar infraestructura digna a productores y comerciantes.

Afirmó que, la meta para el ejercicio fiscal 2026 es incrementar entre 30 y 40 millones de pesos adicionales.

Informó que Colón ha superado su meta de ingresos propios para el año, alcanzando más de 30 millones de pesos por encima de lo proyectado.

“Cuando presentamos nuestra ley de ingresos, se nos dijo que era inusual que un municipio buscara incrementar tanto sus ingresos propios. Hoy demostramos que era posible”.

Para continuar con esta tendencia, dijo, el Gobierno municipal implementa estrategias como la formalización de negocios, programas de regularización de predios y ajustes en las tablas de valores, especialmente en los traslados de dominio y el impuesto predial industrial.

Adelantó que, para el próximo año, también se mantendrán programas sociales como el transporte escolar gratuito y apoyos para vivienda, junto con una inversión proyectada de más de 100 millones de pesos en obra pública. El municipio también trabaja en un reglamento para establecer la responsabilidad social obligatoria de la industria, con impacto directo en las comunidades.

Elalcalde lamentó los recortes federales, que este año representaron una disminución de aproximadamente 10 millones de pesos para Colón.

“Nos afecta a todos, especialmente en el tema de salud. Es preocupante que se destinen recursos al asistencialismo mientras hospitales y clínicas carecen de médicos”.

Reconoció que Querétaro, al igual que Nuevo León y Jalisco, ha mantenido un sistema de salud más sólido al no adherirse al programa IMSS-Bienestar, el cual ha sido objeto de críticas por parte de ciudadanos en diversas regiones del país.