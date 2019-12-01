El Cártel de Morena se derrumba hasta en sus propias encuestas: PAN Michoacán

El Cártel de Morena se derrumba hasta en sus propias encuestas: PAN Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 20:52:22
Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- El Cártel de Morena se derrumba hasta en sus propias encuestas, con las que busca seguir engañando a las y los ciudadanos.

Así lo advirtió Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien dejó en claro que las encuestas pagadas por el Cártel de Morena solo confirman que ese partido va en caída libre.

“El Cártel de Morena paga encuestas en las que solo se demuestra que cada día se derrumba más y más. ¡Morena ya solo es un mito!”, señaló Quintana Martínez.

El Jefe Estatal de Acción Nacional precisó que el PAN es el único partido que mantiene un crecimiento firme y constante, pues así lo demuestran todas las encuestas, incluidas las del oficialismo. 

“Acción Nacional mantiene un crecimiento constante, que quedará demostrado en el 2027, cuando Michoacán se pintará de azul”, explicó Quintana Martínez.

Carlos Quintana destacó que Acción Nacional es el único partido que puede rescatar a México del estancamiento, en los diversos rubros, al que lo ha llevado el Cártel de Morena y sus perversos aliados.

