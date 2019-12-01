El cardenismo aportó a la justicia social del pueblo: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- En el marco de la ceremonia en la que el Congreso del Estado inscribió con letras doradas el nombre de Amalia Solórzano, Gaby Molina sostuvo un encuentro con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien reconoció como una de las figuras que marcaron la transición democrática del país y consolidaron una forma de hacer política con profundo compromiso social.

La aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional señaló que el legado del ingeniero Cárdenas trasciende los momentos históricos que encabezó y permanece vigente como una referencia para quienes entienden que la transformación debe construirse con instituciones sólidas, defensa de la soberanía nacional y la justicia social, legados que nutren el gran movimiento social de Morena.

“El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas representa una tradición política que ha privilegiado la congruencia, el respeto a las instituciones y el compromiso con las causas del pueblo. Son principios que siguen orientando a quienes creemos que la transformación se construye desde el territorio, con diálogo y responsabilidad pública”, expresó.

Durante la ceremonia, Gaby Molina también reconoció el legado de Amalia Solórzano, al considerar que su nombre sintetiza una etapa fundamental en la vida pública de México y el papel que muchas mujeres desempeñaron, desde distintos espacios, en la construcción de un país con mayor sentido de justicia y solidaridad.

Sostuvo que preservar esa memoria también significa mantener vivos los principios que dieron origen a una visión humanista del poder, donde la honestidad, la defensa del interés nacional y el compromiso con las causas sociales continúan siendo referentes para las nuevas generaciones que participan en la vida pública de Michoacán.