El campo debe traducir su riqueza en bienestar para quienes lo trabajan: Torres Piña

El campo debe traducir su riqueza en bienestar para quienes lo trabajan: Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 12:54:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 20 de julio de 2026.- En rueda de prensa, Carlos Torres Piña afirmó que Michoacán es una potencia agrícola, pero el reto es convertir esa fortaleza en mejores ingresos y condiciones para quienes trabajan la tierra. Recordó que en 2024 se sembraron más de 1 millón 152 mil hectáreas y la producción agrícola superó los  111 mil 333 millones de pesos, el segundo valor más alto del país. 

Acompañado por Abraham Ángel Cuevas Mendoza, presidente de la Unión Ganadera Regional de Michoacán; Jesús Pérez Berber, presidente de la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Michoacán; *Cayetana Nambo, secretaria del Comisariado Ejidal de Erongarícuaro; y  Delia Vargas Viera, presidenta de Mujeres Mezcaleras de Michoacán, señaló que el campo enfrenta precios inestables, insumos costosos, falta de financiamiento, caminos sacacosechas deteriorados y un grave rezago en el uso eficiente del agua.

Torres Piña sostuvo que la respuesta debe centrarse en tecnificar el riego, rehabilitar caminos y canales, ampliar el crédito y los seguros, fortalecer la sanidad y crear centros de acopio y transformación. “Defender el campo es respaldar al pequeño productor, garantizar precios justos y proteger la soberanía alimentaria de Michoacán”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Persecución y enfrentamiento deja tres detenidos en Culiacán; les aseguran armas, municiones y autos robados
La FGE de Michoacán obtiene seis vinculaciones a proceso por delitos contra la salud en acciones realizadas en Morelia y Tarímbaro
Cae árbol de grandes dimensiones en Apatzingán, Michoacán; daña tres vehículos
Tras cateo en Apatzingán, Michoacán, aseguran droga y detiene a 3 personas
Más información de la categoria
"El Mayo" lee mensaje de arrepentimiento previo a recibir su sentencia en EEUU
Identifican como elemento de la Guardia Nacional a hombre asesinado en Jacona, Michoacán
Confirma García Harfuch golpe a Jalisco: cae presunto sucesor de “El Jardinero” y desmantelan célula en tres estados
Barragán va contra magistrada y quienes resulten responsables; los denunciará por delitos contra la administración de justicia y persecución política
Comentarios