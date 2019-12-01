El Batán, proyecto viable y necesario para Querétaro: CEA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 22:39:17

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, afirmó que el proyecto de El Batán es viable, legal, óptimo, necesario, urgente, técnicamente posible y ambientalmente responsable, esto en atención al reciente posicionamiento emitido por el Consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro.

Vega Ricoy destacó que este proyecto cuenta con más de año y medio de trabajo, y que se han desarrollado comparecencias ante legisladores y audiencias con ciudadanos, lo que ha permitido escuchar todas las voces y mantener una visión incluyente.

El funcionario estatal expresó que se trata de un proyecto noble y necesario para Querétaro, que busca garantizar agua suficiente y de calidad, para las y los queretanos, y que tiene grandes beneficios para la población.

Asimismo, el titular de la CEA precisó que, si bien hasta el momento el Consejo Consultivo no ha presentado un documento formal más allá de su pronunciamiento público, la Comisión tiene plena certeza de la viabilidad y beneficios de El Batán.

Actualmente, explicó, el proyecto se encuentra en espera de la evolución del proceso legislativo, por lo que un replanteamiento en este momento no está considerado.

Finalmente añadió que Querétaro requiere soluciones urgentes y sostenibles en materia hídrica, y El Batán es parte fundamental de esa respuesta.