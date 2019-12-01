El Ayuntamiento de Morelos anuncia programa “Creando un Dulce Corazón” para fortalecer la salud de las familias: Julio César Conejo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 21:13:18

Villa Morelos, Michoacán, a 13 de octubre 2025.- El Ayuntamiento de Morelos, que encabeza Julio César Conejo Alejos, a través del Sistema DIF Municipal, anunció el arranque del programa “Creando un Dulce Corazón”, una iniciativa enfocada en brindar atención integral a personas con hipertensión, diabetes y mujeres embarazadas, con el objetivo de prevenir y controlar complicaciones asociadas a estas condiciones de salud.

Este programa, que dará inicio el próximo 15 de octubre, busca atender a la población mediante estrategias educativas y de seguimiento médico, psicológico y nutricional, fomentando la participación activa de las y los beneficiarios en el cuidado de su bienestar.

Ante esto, el alcalde destacó que, con acciones como ésta, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la salud y la prevención. “Este tipo de programas fortalecen la prevención y fomentan una mejor calidad de vida para nuestras familias morelenses. Con Creando un Dulce Corazón seguimos trabajando por un municipio más saludable, más humano y solidario”.

La responsable del programa, la psicóloga Sabrina Báez Espinoza, encabezará un equipo multidisciplinario conformado por médicos, psicólogos, nutriólogos y odontólogos, quienes ofrecerán una atención completa y continua a las y los beneficiarios.

Las sesiones se realizarán cada quince días en las instalaciones del DIF Municipal, bajo una dinámica de rotación de actividades: una semana con el área médica, otra con psicología, y otra con nutrición, brindando así acompañamiento integral a cada participante.

La apertura oficial del programa se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre a las 11:00 de la mañana en el Espacio Alimentario, ubicado dentro de la Casa de la Cultura. La invitación es abierta al público en general, aunque se pondrá especial énfasis en los grupos que presentan alguna condición como hipertensión, diabetes o embarazo.

Con “Creando un Dulce Corazón”, el gobierno de Morelos fortalece los valores de un gobierno con causa y en movimiento, promoviendo la salud, la prevención y el bienestar integral de las familias del municipio.