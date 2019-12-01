El Ayuntamiento de Los Reyes celebra a las y los abuelitos en su día

El Ayuntamiento de Los Reyes celebra a las y los abuelitos en su día
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 22:05:55
Los Reyes, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- La labor de las y los abuelitos es invaluable; su experiencia y cariño fortalecen los lazos familiares y nos enseñan el valor de la solidaridad y el respeto, por lo que la administración municipal de Los Reyes que encabeza Humberto Jiménez Solís promueve acciones contantes en beneficio de las y los adultos mayores.

En el marco del Día del  Abuelo y Abuela, el Ayuntamiento de Los Reyes reconoció el legado de quienes, con amor y sabiduría, han guiado a generaciones.

La presidenta del DIF Municipal, Evangelina Solís Rivera, acompañada de Liliana Jiménez Solís, visitó la Residencia del Buen Samaritano, donde compartieron un emotivo encuentro con las y los adultos mayores, en donde resaltó la importancia de su presencia y aporte a nuestra sociedad.

Destacó el compromiso de la administración con el bienestar, la dignidad y el respeto hacia nuestros abuelitos y abuelitas, pilares fundamentales de las familias y los valores comunitarios.

“Hoy celebramos no solo su día, sino también su vida, su historia y todo lo que han sembrado en nuestra comunidad. Cada sonrisa, cada consejo y cada abrazo son muestra del amor y la fortaleza que nos inspiran a seguir construyendo un Los Reyes más unido, solidario y lleno de valores”, señaló la presidenta del DIF.

 Reiteró que siempre estarán de puertas abiertas para apoyarlos, escuchando sus necesidades y promoviendo su bienestar, en reconocimiento a su entrega, ejemplo y amor incondicional.

