El arte une voces y fortalece la participación de las mujeres en Morelia

Morelia, Michoacán, a 12 de julio de 2026.- Con el objetivo de generar espacios donde las mujeres puedan expresarse libremente a través del arte, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), realizó el evento Existir, Resistir y Crear, en conjunto con artistas urbanas locales, en la Calzada Fray Antonio de San Miguel.

Durante la inauguración, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó que el arte es una poderosa forma de expresión que permite visibilizar experiencias, construir comunidad y abrir espacios de diálogo, por lo que es fundamental impulsar iniciativas donde las mujeres, niñas y adolescentes encuentren un lugar para compartir su creatividad y sus voces.

La jornada reunió a artistas urbanas morelianas que realizaron intervenciones de graffiti en vivo, presentaciones de rap, un bazar de mujeres emprendedoras y diversas actividades para las familias asistentes. Asimismo, la Secretaría de Cultura de Morelia se sumó a esta iniciativa con un taller de intervención de tote bags, promoviendo la creatividad y la participación de la ciudadanía.

Los murales creados durante el evento conformarán una exposición itinerante que recorrerá diversas tenencias y colonias de Morelia, con el propósito de acercar estas expresiones artísticas a más comunidades, fomentar la participación de mujeres, niñas y adolescentes e inspirarlas a encontrar en el arte una herramienta para expresarse y fortalecer su participación en la vida pública.

Con acciones como Existir, Resistir y Crear, el Gobierno de Morelia continúa impulsando espacios que promueven la cultura, la igualdad sustantiva y la participación de las mujeres en todos los ámbitos.