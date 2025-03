El 8M debe ser un espacio para acompañar las voces de las mujeres, no para reprimirlas: Vanhe Caratachea

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo de 2025.- En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la diputada local Vanhe Caratachea, desde el Congreso del Estado, señaló que la fecha tiene un único propósito de visibilizar los derechos de las mujeres.

En este contexto lamentó que “muchas mujeres se topen con vallas metálicas, represión policiaca, gas lacrimógeno y empujones cuando salen a exigir justicia, como ocurrió en Oaxaca, Hidalgo, y la Ciudad de México”.

"El 8 de marzo debe ser un espacio para escuchar y acompañar las voces de las mujeres, no para reprimirlas", enfatizó Vanhe Caratachea, quien hizo un llamado a que esta conmemoración sirva para reflexionar sobre la deuda histórica que se tiene con las mujeres, especialmente con aquellas que ya no están para alzar la voz.

En el contexto de la aprobación de la reforma contra deudores alimentarios la diputada local expresó su respaldo a la iniciativa, reconociendo la gravedad del problema.

Recordó que durante su paso por el DIF de La Piedad, “diariamente recibía quejas de mujeres que luchaban por recibir una manutención mínima para sus hijos”.

No obstante, criticó que dicho dictamen “no fue discutido ni consensuado con todas las diputadas, sino que llegó directamente del escritorio de una funcionaria para su aprobación”, lo que calificó como “un proceso legislativo irregular y carente de sororidad”.

"Este no es el ejemplo que queremos dar a nuestras hermanas de lucha. Nosotras también merecemos ser escuchadas, consultadas y tomadas en cuenta, especialmente cuando se trata de temas que afectan directamente a las mujeres", aseveró la legisladora panista.

Asimismo, celebró la disposición del dictamen para negar empleo en dependencias gubernamentales a deudores alimentarios, pero lamentó que el tema haya sido colocado en el centro del debate durante la sesión del 8 de marzo, con lo que -dijo- se desvió “la atención del verdadero motivo de la conmemoración: honrar la memoria de las mujeres que han sido víctimas de violencia, así como las que siguen luchando por sus derechos”.

Finalmente, expresó que "nos siguen faltando muchas", al referirse a las mujeres asesinadas, desaparecidas o privadas de su voz.

"Nos duelen las que no llegaron, las que no nacieron, las que no pudieron marchar. Pero nos duele aún más la indiferencia con la que se sigue abordando este tema. Mientras eso no cambie, el 8M seguirá siendo un grito desesperado que busca ser escuchado, comprendido y acompañado", concluyó Vanhe Caratachea.