El 15 de enero iniciarán pruebas del teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:18:33
Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- El teleférico de Uruapan presenta un avance general del 95.7 por ciento, con el sistema electromecánico instalado en su totalidad y pendientes únicamente relacionados con obra civil, de manera que se prevé que posterior a la segunda semana de enero de 2026 inicien las pruebas de este medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la arquitecta expuso que, casi en su totalidad, las seis estaciones que tendrá el teleférico reportan un avance individual superior al 90 por ciento. 

Precisó que la estación 1, ubicada en las inmediaciones del Hospital Regional del IMSS, presenta un avance del 96.5 por ciento; la estación 2 (libramiento oriente) del 92 por ciento; la estación 3 (Plaza Ágora) de 96.1 por ciento; la estación 4 (Presidencia) de 97.2; la estación 5 (Centro) de 92.9 por ciento, y la estación 6 (Mercado Poniente) de 88.7.

“Los pendientes que tenemos son únicamente de obra civil, por lo que en breve este nuevo medio de transporte se pondrá en operación”, subrayó la funcionaria estatal al señalar que se redoblaron esfuerzos para acelerar su conclusión. 

Gladyz Butanda informó además que las obras complementarias al teleférico presentan un avance del 80 por ciento y que en próximos días se inaugurará la Unidad Deportiva Antorcha, así como la rehabilitación de la calle Wenceslao Victoria. 

Cabe destacar que este porcentaje de avance corresponde a las 22 obras complementarias que se ejecutaron de manera paralela a la edificación del teleférico, lo que además de transformar la movilidad de Uruapan, mejorará su imagen urbana.

