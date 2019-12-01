EEUU cancela visas a funcionario federal y alcalde de San Felipe, Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 11:47:31

San Felipe, Baja California, a 4 de diciembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos canceló las visas a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y a José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California.

Por su parte, el responsable de investigar el huachicol fiscal, confirmó al medio Milenio la cancelación de su documento.

No obstante, explicó que se trata de un procedimiento administrativo y personal que no afecta sus responsabilidades como funcionario.

En ese sentido, las autoridades estadounidenses refirieron que la cancelación de la visa a Alex Tonatiuh Márquez se ampara en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, como parte de una estrategia de revisión de diversos visados, ordenada por el gobierno de su país.

Asimismo, medios de comunicación han divulgado presuntas irregularidades que involucrarían al director de Investigaciones de la ANAM, al relacionarlo con la empresa Aledo SA de CV, que habría sido sancionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por posibles actividades simuladas y de posible lavado de dinero, con un crédito fiscal de 109 millones de pesos.

Mientras tanto, en el caso de Dagnino López, fue el mismo munícipe quien dio a conocer que le fue cancelada su visa de turista, ya que el pasado 2 de diciembre intentó ingresar a territorio estadounidense, pero le fue negado el acceso y se le informó de su situación.

El alcalde reconoció que la situación podría generar dudas o inquietudes, ante lo cual reiteró su compromiso con la legalidad, transparencia y responsabilidad pública.

Me encuentro realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de esta determinación y, en su momento, proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos”, añadió el edil de San Felipe.