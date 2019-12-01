Educación hace historia en sus finanzas: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, informó que la entidad ha consolidado finanzas sanas y un manejo responsable de los recursos públicos al pasar de tener observaciones por 679 millones de pesos en 2014 a registrar cero observaciones sobre el manejo de los recursos en 2024, de acuerdo con el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En periodos anteriores, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) alcanzó cifras del 3.6 por ciento de su presupuesto con observaciones por parte de la ASF, y actualmente no tiene observaciones por desvío de recursos o daño patrimonial, lo que refleja un cumplimiento total en materia de transparencia en el último periodo auditado.

“Cada peso bien invertido en educación se convierte en bienestar, esperanza, paz y un mejor futuro para nuestras niñas y niños”, señaló la titular de la SEE, y subrayó que la política de tolerancia cero a la opacidad permitió que en 2022 las observaciones bajaran al 0.014 por ciento del presupuesto total, mientras en 2023 fueron del 0.009 por ciento, hasta llegar a cero pesos observados en la cuenta pública 2024.

En este proceso de transformación educativa destaca la coordinación entre la federación y el estado, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quienes han impulsado el saneamiento financiero del sector. Estas acciones se articulan con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde la educación es eje para fortalecer el bienestar de las familias y reconstruir el tejido social.