Educación de calidad, la mejor herramienta para construir un Michoacán con oportunidades: Grecia Aguilar Mercado

Morelia, Michoacán, a 6 de julio de 2026.- La educación es la inversión más importante que puede hacer una sociedad para construir un futuro con igualdad, desarrollo y oportunidades para todas y todos, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, Grecia Aguilar Mercado, al acompañar como madrina de generación a las y los egresados de la Escuela Primaria Carmen Serdán y asistir a la ceremonia de graduación de la generación 2023-2026 del COBAEM Plantel Zitácuaro, donde reiteró que fortalecer la educación debe ser una prioridad permanente desde las instituciones y el Poder Legislativo.

La legisladora felicitó a las y los estudiantes por concluir una etapa fundamental en su formación académica y reconoció el compromiso de madres, padres de familia y docentes, quienes con esfuerzo, dedicación y vocación han sido pieza clave para que las nuevas generaciones puedan alcanzar este importante logro.

Durante su mensaje, Grecia Aguilar Mercado exhortó a las y los graduados a seguir preparándose y a no dejar de creer en su capacidad para transformar su entorno.

“Cada meta alcanzada demuestra que el esfuerzo siempre da resultados; hoy comienzan una nueva etapa llena de desafíos y oportunidades; aprovéchenla para crecer, aprender y convertirse en ciudadanos comprometidos con su comunidad. El futuro del Oriente de Michoacán está en manos de jóvenes y las nuevas generaciones como ustedes”, expresó.

La coordinadora parlamentaria señaló que para Movimiento Ciudadano la educación constituye el eje del desarrollo nacional y el principal instrumento para generar movilidad social, reducir las desigualdades y consolidar una sociedad más libre, justa y participativa. Por ello, dijo, es indispensable fortalecer un sistema educativo universal, público, laico, gratuito e inclusivo, acompañado de infraestructura digna, capacitación permanente para las y los docentes y una formación integral que responda a los retos del presente.

Asimismo, destacó que desde el Congreso del Estado seguirá impulsando iniciativas y reformas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas en materia educativa, convencida de que invertir en la formación de niñas, niños y jóvenes significa construir mejores oportunidades para las familias, impulsar el desarrollo regional y consolidar un Michoacán con mayores condiciones de bienestar y paz.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado reiteró su felicitación a las y los egresados de la Escuela Primaria Carmen Serdán y del COBAEM Plantel Zitácuaro, deseándoles éxito en la nueva etapa académica que está por comenzar, al tiempo que refrendó su compromiso de seguir promoviendo, desde el Poder Legislativo, una agenda que coloque a la educación como la base del desarrollo, la igualdad de oportunidades y el futuro de Michoacán.