Ediles de Michoacán asumen gasto educativo ante déficit de docentes: Presidente Municipal de Chinicuila, Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 17:05:37

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2025.- Presidentes municipales se ven obligados a solventar los salarios de docentes de nivel básico y albergues, ante la falta de asignación de personal; es el caso de la demarcación de Chinicuila.

Al respecto, Justo Humberto Virgen Cerrillos, detalló que su municipio debe cubrir pagos que oscilan entre los 3,000 y 3,500 pesos quincenales por maestro, afectando servicios esenciales en un presupuesto ya limitado.

"Nosotros pagamos el apoyo institucional porque ellos no son empleados de nosotros, pero es la única forma de no dejar sin clases a los alumnos," señaló Virgen Cerrillos.

En entrevista, denunció irregularidades administrativas, ya que han detectado casos de personal docente que cobra sueldos en Chinicuila desde hace más de 15 años y sin haberse presentado nunca a laborar.

Sin escuela primaria, resultó afectada por el sismo

El alcalde comentó que, aunado al déficit de maestros, la problemática se agrava con la infraestructura dañada por sismo de hace un año. Es el caso de la cabecera municipal, donde la escuela primaria "José María Morelos" sigue inhabilitada desde hace casi un año a causa del sismo, obligando a los alumnos a trasladarse a las instalaciones de la secundaria.

"Acordaron como que en enero tal vez iniciaban la demolición para la reconstrucción de las nuevas aulas, pero fue por esa situación de que también la gente empezó a hacer presión, hicieron algún documento," comentó el edil.