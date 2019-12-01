Edil Carlos Manzo exige detener obras del teleférico hasta capturar a asesinos de policía municipal

Morelia, Michoacán, 15 de septiembre de 2025. - Carlos Manzo, edil de Uruapan, instruyó impedir la construcción del teleférico hasta que los criminales responsables de la muerte de un miembro de la policía municipal sean detenidos.

A través de sus redes sociales, el presidente municipal declaró que esta medida es una respuesta a la creciente inseguridad y a la impunidad que azota la ciudad, y que no permitirá que se continúe con la obra hasta que se haga justicia por el asesinato del oficial, atacado a balazos el día de ayer, mientras realizaba sus labores de vigilancia.

"Como presidente municipal he instruido al Gobierno Municipal detener inmediatamente y no permitir la construcción de los trabajos del TELEFÉRICO hasta que no sean detenidos los integrantes de la banda de criminales que le quitaron la vida a nuestro compañero de seguridad pública y que seguramente también cometen homicidios en contra de la ciudadanía", señala de manera textual el mensaje.

El edil independiente dijo estar cansado de ejecutar detenciones y que, posteriormente, los presuntos delincuentes salgan libres por lo que llamó corrupción de todos los niveles de gobierno y por la descomposición que existe en la Fiscalía General del Estado y en el Poder Judicial.

Anunció que en las próximas horas se darán a conocer otras medidas de protesta y lucha para exigir al Gobierno Federal que asuma su responsabilidad ante los delitos federales cometidos por la delincuencia organizada en Uruapan.

A las 19:00 horas de este lunes, se tiene previsto un homenaje a Vidal Brígido Guzmán, policía caído en el cumplimiento de su deber la noche de ayer.