Ecatepec fortalece la capacitación de su policía con apoyo de la SSPC

Ecatepec, Estado de México, a 15 de julio de 2026.- Con el objetivo de mejorar la preparación de los cuerpos de seguridad y reforzar las estrategias de vigilancia en el territorio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el municipio de Ecatepec, Estado de México, formalizaron un convenio de colaboración enfocado en la profesionalización de los elementos de la Policía Municipal.

Como parte de este acuerdo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) puso en marcha el curso "Seguridad Urbana, Comando Territorial y Vigilancia de Cuadrantes", impartido por la Academia Nacional de Seguridad Pública de la SSPC y dirigido a los mandos de sector de la corporación municipal.

Durante la firma del convenio, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, acompañada por la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, destacó que este tipo de acciones buscan fortalecer las instituciones de seguridad pública mediante la capacitación constante de sus integrantes, a fin de responder con mayor eficacia a las necesidades de la población.

La capacitación tendrá una duración de 80 horas presenciales y está diseñada para fortalecer las capacidades de liderazgo, conducción estratégica y gestión territorial de los mandos policiales. Además, busca unificar criterios de operación y consolidar el modelo de vigilancia por cuadrantes para mejorar la atención en el municipio.

Al acto también asistieron la directora de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Edith Araceli Rodríguez Navarro; el secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, Faustino de la Cruz Pérez, y el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González.

Con este convenio, la SSPC reafirmó su compromiso de impulsar la profesionalización de las corporaciones policiales del país y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para contribuir a las labores de seguridad y construcción de la paz.