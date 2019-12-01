Durante visita de Sheinbaum, Conagua supervisa rehabilitación de plantas de tratamiento del Lago de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán, 25 de octubre de 2026.- En el marco de la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al estado de Michoacán, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su delegación Michoacán, realizó una supervisión de los avances de las obras de rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, informó el delegado de la Conagua en el estado, Luis Roberto Arias Reyes.

Durante el recorrido, en el que participaron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; y el director general de la Conagua, Efraín Morales López, el delegado señaló que la Conagua Michoacán realiza labores de desazolve y limpieza a lo largo de más de siete kilómetros de cauces que desembocan en el Lago de Pátzcuaro. Asimismo, se intervienen 10 humedales para su conservación, se realizan trabajos de reforestación, se interviene un centro de separación de residuos y cuatro espacios públicos. Además, se trabaja en la eliminación de 75 descargas y 10 tiraderos, así como en la recuperación de 20 espacios invadidos en la zona federal.

Estas acciones forman parte del Plan de Saneamiento del Lago de Pátzcuaro y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsados por el Gobierno de México en coordinación con el Gobierno de Michoacán. La inversión de mil 100 millones de pesos contempla la rehabilitación de seis plantas de tratamiento de aguas residuales, la construcción de plantas nuevas y 116 kilómetros de colectores sanitarios.

Respecto a la rehabilitación de las plantas de tratamiento, se reportaron los siguientes avances: Las Garzas, 99 %; Janitzio, 99 %; San Pedrito, 72 %; Quiroga, 12 %; Tzintzuntzan, 10 %; y San Andrés Ziróndaro, 10 %. Además, se construirán plantas nuevas en San Juan Tumbio, Ihuatzio, Tzurumutaro y una más en Quiroga.

Estas acciones beneficiarán a más de 142 mil habitantes de cuatro municipios y contribuirán a fortalecer la actividad pesquera de las comunidades indígenas aledañas al lago, fomentar el turismo de la región y avanzar en la recuperación del lago de Pátzcuaro, uno de los principales cuerpos de agua de Michoacán.