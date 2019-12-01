Docentes, motor de la transformación: Gaby Molina

Docentes, motor de la transformación: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 13:29:37
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Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- En el marco del Día Mundial de los Docentes, declarado por la UNESCO, Gaby Molina reconoció y agradeció a los 70 mil maestras y maestros de todos los niveles que, desde las aulas y comunidades, trabajan todos los días para garantizar el derecho a la educación y construir mayor bienestar en el estado. 

“Los avances que hoy tenemos en Michoacán en materia educativa no se explican sin nuestras maestras y maestros. Cada ciclo escolar completo, cada estudiante que permanece en las aulas y cada logro alcanzado lleva detrás el compromiso de quienes hacen de la educación una tarea cotidiana de transformación”, destacó la exsecretaria de Educación.

Señaló que entre los logros compartidos se encuentran la disminución de 3.2 % en rezago educativo y el incremento del grado promedio de escolaridad pasó de 8.6 a 9.2 años, avances que reflejan el trabajo conjunto de docentes, estudiantes, familias y autoridades. A ello se suman mejores condiciones para la labor docente, programas de apoyo y acciones que impulsan el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

Gaby Molina refrendó su reconocimiento al magisterio michoacano que atiende a más de un millón 240 mil estudiantes y subrayó que transformar la educación significa reconocer a quienes todos los días hacen posible esa labor. “A cada maestra y maestro, gracias por su vocación, compromiso y entrega; porque en cada escuela están formando no solo estudiantes, sino también el Michoacán que queremos construir”, expresó.

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