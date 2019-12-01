Distribuidor vial salida Pátzcuaro reducirá los accidentes viales en la zona: Rogelio Zarazúa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 18:29:29
Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- El distribuidor vial de salida a Pátzcuaro reducirá en un 50 por ciento el número de accidentes viales en la zona, además de que reducirá los tiempos de traslado en un 30 por ciento, en una zona donde transitan 79 mil vehículos al día, indicó titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario estatal puntualizó que esta infraestructura cancelará los cruces a nivel que vulneran la seguridad de las personas que circulan sobre el anillo periférico y calzada La Huerta, lo que permitirá una mejor conectividad. 

Zarazúa Sánchez explicó que el proyecto cuenta con un 100 por ciento de avance en el proyecto ejecutivo al igual que los permisos y licencias, 85 por ciento en obra inducida, 93 por ciento de avance en subestructuras y 48 por ciento en súperestructuras, las cuales poco a poco le dan forma al distribuidor, el cual presenta un avance general del 67 por ciento y que beneficiará a más de 197 mil 500 habitantes. 

El titular de la SCOP recordó que para avanzar en la creación de esta mega obra, se tuvo que hacer una libranza de líneas de alta tensión. Esta acción permitirá que los vehículos en la parte superior puedan pasar sin ningún tipo de riesgo. Para asegurar el avance, el distribuidor vial ha mantenido un trabajo constante, ejecutando estas acciones técnicas de manera nocturna, destacó.

