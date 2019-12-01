Distribuidor vial La Hielera en Uruapan abrirá circulación este mes: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán, a 6 de Febrero de 2026.- El distribuidor vial La Hielera en Uruapan abrirá la zona elevada para el tránsito vehicular este mes de febrero, informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, lo que beneficiará el tránsito diario de 61 mil 517 vehículos al día.

El funcionario estatal detalló que la obra se encuentra en la etapa final, se están concluyendo detalles en el colado de losas de superestructura, colocación de barreras, parapetos y luminarias en las rampas norte y sur, así como trabajos de conformación del skatepark y el bajopuente.

Zarazúa Sánchez destacó que esta obra beneficiará de forma permanente a 350 mil uruapenses. Precisó que el proyecto no solo favorece la movilidad diaria, sino que también rescata el espacio público a través de un bajopuente de 2 mil 627 metros cuadrados, cuya construcción continúa avanzando.

Con jornadas de trabajo ininterrumpidas durante el día y la noche, el distribuidor vial La Hielera avanza en su fase de conclusión. El objetivo es entregar a las y los uruapenses una infraestructura de alta calidad que agilice la movilidad y resuelva el congestionamiento en la zona del aeropuerto.