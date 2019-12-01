Distingue Mauricio Kuri a integrantes del Consejo de Tasadores del Estado de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de septiembre de 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la celebración del Día del Tasador, evento en el que distinguió a los representantes del gremio, por hacer un buen uso de la responsabilidad que se les ha confiado para cuidar el patrimonio de las familias y la economía de Querétaro, acto con el que se sigue construyendo un estado que vive en armonía y paz.

Ante integrantes del Consejo de Tasadores del Estado de Querétaro, el mandatario estatal se dijo honrado de compartir con ellos un día tan importante, en el que se reconoce su labor social de ayudar a la ciudadanía a que sus transacciones inmobiliarias se desarrollen con legalidad y transparencia. Gracias a su trabajo, destacó, Querétaro sigue siendo un referente en el respeto a la ley y al Estado de Derecho.

“Gracias a esto, Querétaro ofrece condiciones que son inigualables en el resto del país, por lo que actualmente es uno de los principales destinos para vivir. Por ello, nuestra entidad sigue creciendo más de la media nacional, por lo que va a seguir requiriendo de los servicios profesionales y comprometidos con la ley de nuestros Tasadores”, enfatizó

Resaltó que es a través de su experiencia y conocimiento del mercado, que garantizan que compradores y vendedores, así como instituciones, tengan información confiable para tomar decisiones financieras responsables y así proteger su patrimonio.

Kuri González felicitó a los tasadores en su día, así como a su presidente, Alejandro Guillermo de los Cobos de León, por conducir con eficiencia y eficacia al Consejo de Tasadores del Estado de Querétaro. Asimismo, los invitó a seguir trabajando con responsabilidad y honestidad, con el objetivo de servir a la ciudadanía para poder llevar a Querétaro al siguiente nivel.

Al tomar la palabra, el presidente de la Mesa Directiva del Consejo de Tasadores en la entidad, Alejandro Guillermo de los Cobos de León, agradeció al mandatario estatal por los esfuerzos que realizó en su momento para impulsar la Ley de Evaluación Inmobiliaria del Estado de Querétaro.

En su intervención, el fundador y expresidente del Consejo de Tasadores del Estado de Querétaro, Jesús Landaverde Chávez, compartió una remembranza sobre el proceso y tiempo que les llevó consolidar su gremio, crónica en la que agradeció las gestiones del exgobernador Mariano Palacios Alcocer para que esto fuera posible, así como el apoyo que ha brindado el gobernador Mauricio Kuri a sus integrantes.

Cabe destacar que durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a los tasadores José Federico de la Vega Frías, Juan Samuel Olvera Montaño, Jorge Luis López Luna, Hugo Gerardo Ángeles Rocha, José Jorge Rodríguez Fajardo y a Jesús Landaverde Chávez; además de uno póstumo para Héctor Santana Hernández.

De igual manera, el Consejo de Tasadores del Estado de Querétaro y el Gobernador entregaron donativos al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Querétaro y al Cuerpo de Bomberos.