Disponibles folios ganadores de Vivienda para el Bienestar en Michoacán: Roberto Pantoja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 12:36:03

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2026.- La Delegación de la Secretaría de Bienestar en Michoacán informa que ya se encuentran disponibles los cerca de 2 mil 500 folios ganadores de los sorteos públicos 2026 del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México.

El delegado Roberto Pantoja Arzola recordó que la meta establecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es construir 82 mil nuevas viviendas en Michoacán, mediante la participación de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Infonavit y el Fovissste.

Explicó que los sorteos públicos correspondientes a las viviendas a cargo de la Conavi se realizaron el miércoles 28 de octubre en 11 municipios de la entidad: Angamacutiro, Áporo, Aquila, Chilchota, Cuitzeo, Huandacareo, Huiramba, Peribán, Sahuayo, Tacámbaro y Vista Hermosa. Por su parte, el jueves 29 de octubre, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, encabezó el sorteo en Pátzcuaro, el cual fue transmitido durante la Mañanera del Pueblo.

Pantoja Arzola destacó que, como parte de un ejercicio de transparencia y legalidad, las personas participantes podrán consultar los resultados en la página oficial de la Comisión Nacional de Vivienda: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/consulta

Finalmente, invitó a las personas que resultaron ganadoras a esperar las indicaciones de la Conavi y mantenerse informadas únicamente a través de los canales oficiales: www.gob.mx/conavi y facebook.com/bienestarmich. Asimismo, pidió reportar cualquier posible intento de fraude al número 55 3333 7903.