Dirigencia del PAN, en contacto directo con militancia: Carlos Quintana

Dirigencia del PAN, en contacto directo con militancia: Carlos Quintana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 20:16:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de Febrero del 2026.- El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), mantiene un contacto directo con los Comités Directivos Municipales (CDM), refrendando la unidad para pintar de azul a Michoacán en el 2027.

Así lo aseguró Carlos Quintana Martínez, Presidente del CDE del PAN, tras encabezar reuniones de trabajo con militantes y simpatizantes de los municipios de Apatzingán y Uruapan, donde además dialogó con ciudadanos representantes de diversos sectores sociales. 

Quintana Martínez señaló que la dirigencia a su cargo continúa recorriendo todos los Distritos Electorales para refrendar la unidad del panismo michoacano, la cual permitirá que a partir del 2027 Acción Nacional gobierne por primera vez el estado.

"La dirigencia del CDE del PAN mantiene un trabajo permanente en todas las regiones de Michoacán, refrendando la unidad de los simpatizantes y militantes de cara al gran reto que enfrentaremos en el 2027, cuando el estado se pintará de azul", señaló.

El Jefe Estatal del PAN también entregó el reconocimiento "Manuel Gómez Morín" a Cuquita Cabrera Hermosillo, Ex Presidenta del CDE, por su liderazgo y su trabajo como Consejera Estatal Vitalicia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a las personas que fueron detenidas durante el operativo para la recuperación de la planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo
Colapsa el piso de una vivienda y una mujer cae cuatro metros, quedando gravemente herida en el centro de Aguascalientes
En Los Reyes, Michoacán: Joven se prende fuego tras discutir con sus padres, falleció en el hospital
Joven de 18 años es trasladado en helicóptero tras sufrir lesión facial en obra en Tláhuac
Más información de la categoria
Supuesta captura del máximo líder de Jalisco se apodera de la conversación nacional
Sheinbaum irrumpe en León con megabachillerato y lanza cruzada nacional por 150 mil nuevos lugares
Denuncia sindicato SUESMA hostigamiento de la alcaldesa de Apatzingán y la renuncia de casi 100 afiliados
Con o sin cargo, exigiré justicia para Carlos Manzo, afirma alcaldesa de Uruapan
Comentarios