Dirigencia del PAN, en contacto directo con militancia: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 20:16:44

Morelia, Michoacán, a 20 de Febrero del 2026.- El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), mantiene un contacto directo con los Comités Directivos Municipales (CDM), refrendando la unidad para pintar de azul a Michoacán en el 2027.

Así lo aseguró Carlos Quintana Martínez, Presidente del CDE del PAN, tras encabezar reuniones de trabajo con militantes y simpatizantes de los municipios de Apatzingán y Uruapan, donde además dialogó con ciudadanos representantes de diversos sectores sociales.

Quintana Martínez señaló que la dirigencia a su cargo continúa recorriendo todos los Distritos Electorales para refrendar la unidad del panismo michoacano, la cual permitirá que a partir del 2027 Acción Nacional gobierne por primera vez el estado.

"La dirigencia del CDE del PAN mantiene un trabajo permanente en todas las regiones de Michoacán, refrendando la unidad de los simpatizantes y militantes de cara al gran reto que enfrentaremos en el 2027, cuando el estado se pintará de azul", señaló.

El Jefe Estatal del PAN también entregó el reconocimiento "Manuel Gómez Morín" a Cuquita Cabrera Hermosillo, Ex Presidenta del CDE, por su liderazgo y su trabajo como Consejera Estatal Vitalicia.