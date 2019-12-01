Director del Ooapas más preocupado por su futuro político que por las inundaciones de la ciudad

Morelia, Michoacán, a 12 de julio de 2026.- La mayoría de los habitantes de Morelia despertaron este día con la rabia de ver sus casas inundadas y con la pérdida de sus muebles, ropa y artículos personales, que ahora están una vez más nadando entre aguas negras.

Morelia ha vivido durante dos días continuos severas tormentas que han dejado de manifiesto la triste realidad para miles de personas que viven en la capital de Michoacán. Por un lado, la falta de compromiso de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de evitar que esto ocurra y por otro lado, la idea clara de que los políticos tienen en mente sus ambiciones personales antes que resolver el problema que hoy tiene afectados a miles de morelianos.

Caso concreto es el actual director del Ooapas, Adolfo “Fito” Torres quien lleva más tiempo en campaña política que en supervisar de menos las principales causas de los eternos encharcamientos en la ciudad, a diario los vecinos piden que los trabajadores del Organismo Operador de Agua destapen coladeras que llevan meses tapadas con lodo y basura acumuladas desde hace años y nadie les ha mostrado algún tipo de preocupación.

Lo más triste del tema es que dependencias que deben de trabajar meses antes del inicio de la temporada de lluvias no lo hacen y quienes las dirigen tienen en mente su proyecto personal y no el de miles de familias que hoy amanecieron con el agua prácticamente hasta el cuello.

Es seguro que las autoridades a cargo de Fito Torres querrán justificarse, asegurando que las lluvias fueron atípicas y que es difícil prever la magnitud de la lluvia que caerá, lo cierto es que en los meses de febrero, marzo y abril los habitantes de Morelia escucharon más frases del director del Ooapas sobre querer ser el candidato del PAN en la ciudad, que de trabajos para evitar encharcamientos y por eso es obvio que estamos inundados.

Según las propias autoridades, son al menos 50 colonias de Morelia con inundaciones y es obvio que esos ciudadanos jamás le darían su confianza para gobernar Morelia a un funcionario irresponsable como el director del Ooapas Fito Torres a quien culpan de tener a los morelianos nadando entre aguas negras y eso sí da mucho coraje…