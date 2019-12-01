Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2026.- Diputados federales de distintas fuerzas políticas presentaron una propuesta para solicitar al Congreso de Michoacán y al Poder Ejecutivo estatal que garanticen la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), particularmente en el proceso de renovación de su Rectoría para el periodo 2027-2031.

El punto de acuerdo, suscrito por Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo; Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional, y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, plantea que se respete el modelo de elección contemplado en la Ley Orgánica de la institución, el cual considera la participación de los tres sectores de la comunidad universitaria.

Los legisladores solicitaron derogar el Decreto 550, publicado el pasado 4 de noviembre, mediante el cual se modificó el régimen transitorio de la legislación universitaria y se estableció que una Comisión de Rectoría tendría la facultad de nombrar directamente a quien ocupará el cargo durante el siguiente periodo.

La iniciativa sostiene que las modificaciones afectan el autogobierno de la institución, al intervenir en la manera en que se determina su máxima autoridad, atribución que, argumentan, está protegida por la Constitución federal y la legislación estatal.

Asimismo, exhorta al gobierno de Michoacán a respaldar públicamente el mecanismo de elección previsto en la Ley Orgánica de 2025 y a no obstaculizar las acciones legislativas que busquen eliminar el Decreto 550. En caso de que el Congreso local apruebe su derogación, pide al Ejecutivo publicar oportunamente la disposición correspondiente.