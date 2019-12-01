Diputados de Morena en Querétaro respaldan reforma electoral

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 20:33:12

Querétaro. 9 de marzo de 2026.- Diputados locales y federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Querétaro, manifestaron su respaldo a la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que se trata de una propuesta que busca fortalecer el sistema democrático, mejorar el uso de los recursos públicos y mantener intactas las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE).

El diputado federal, Luis Humberto Fernández Fuentes señaló que la reforma electoral enviada a la Cámara de Diputados busca principalmente modificar la fórmula de asignación de recursos para organismos electorales y partidos políticos, sin alterar las atribuciones del INE, y uno de los objetivos centrales es evitar duplicidades administrativas y reducir gastos innecesarios dentro del sistema electoral.

“Queremos refrendar el apoyo irrestricto y sin ningún regateo a la iniciativa de la presidenta de la República, porque es lo más sano y lo más conveniente para la República”, dijo.

Explicó que la propuesta contempla cambios en el esquema de representación legislativa, particularmente en lo relacionado con las diputaciones plurinominales.

Detalló que el modelo planteado incluye mecanismos como listas abiertas y la asignación de espacios a los candidatos con mejor desempeño electoral dentro de cada partido.

“Lo único que se está haciendo es cambiar una fórmula en la cual se asignan los recursos; no se toca una sola facultad del INE. El instituto mantiene su potencia y su capacidad”.

Durante una conferencia de prensa, legisladores locales y federales también abordaron los acuerdos alcanzados en el reciente Consejo Nacional del partido, que marca el inicio de la organización interna rumbo al proceso político de 2027.

Aseguró que en dicho encuentro se definieron reglas de comportamiento y tiempos para el desarrollo de los trabajos internos, entre ellas evitar el uso de recursos públicos, no utilizar espectaculares para promoción personal y privilegiar la unidad del partido.

Detalló que el proceso comenzará el próximo 22 de junio con diversas etapas organizativas que se desarrollarán de manera escalonada hasta llegar a la integración de estructuras municipales y estatales durante los próximos meses, para consolidar la estructura territorial del partido y definir quiénes coordinarán los trabajos políticos rumbo a las próximas elecciones.